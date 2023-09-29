ФАС возбудила первые дела после проверки цен на бензин в российских регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел в отношении топливных компаний в ряде регионов после проверки цен на бензин и дизель.

Административные дела возбуждены в пяти регионах: Белгородской и Ростовской областях, на Ставрополье, в Краснодарском крае и в Дагестане. Некоторые из фигурантов продавали топливо с нефтебаз по завышенной цене, других подозревают в заключении антиконкурентного соглашения и "незаконной координации экономической деятельности".

По данным ведомства, президент Ассоциации владельцев автозаправочных станций координировал деятельность владельцев и арендаторов АЗС путем рассылки сообщений в мессенджере, что привело к одновременному повышению розничных цен на топливо, передает РБК.