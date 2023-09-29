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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Следственный комитет начал проверку после ЧП на уральском предприятии "Русала"

Следственный комитет организовал проверку после инцидента на предприятии в Краснотурьинске.

ЧП произошло 28 сентября на участке выпарки цеха выщелачивания и выпарки глиноземного производства Богословского алюминиевого завода (входит в "Русал"). На территории уральского предприятия проводился демонтаж старого профнастила на кровле на отметке в 22 метра. Выполнявший его монтажник соскользнул с открученного профлиста и упал вниз. Мужчину доставили в больницу Краснотурьинска в тяжелом состоянии.

лист профнастила(2023)|Фото: СК России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медпомощь. По факту случившегося следствием начата проверка на предмет возможного преступления по статье 143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда".

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Уже анализируется документация, касающаяся соблюдения техники безопасности на данном производственном участке. По итогам проверки Следственным комитетом может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, свою проверку также проводит прокуратура.

Теги: предприятие, монтажник, СК, проверка


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Ранее 29.09.2023 08:23 Мск На уральском предприятии "Русала" монтажник упал с 22-метровой высоты

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