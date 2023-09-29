Глава Тюменской области прибыл в Челябинск ради агропромышленной выставки

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает на Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Она проходит в Челябинске.

"Свои стенды здесь представляет 41 предприятие из Тюменской области. Есть как крупные и многим известные, так и небольшие, но все очень интересные. Хорошая возможность продемонстрировать разнообразие и достижения нашего сельского хозяйства и его инвестиционную привлекательность", - написал губернатор в своем telegram-канале.

В информационном центре правительства региона добавили, что Моор уже осмотрел стенд Тюменской области на выставке. Глава региона вместе с уральским полпредом Владимиром Якушевым осмотрел продукцию в павильоне, построенном в формате супермаркета. Там все желающие могут попробовать уникальную линейку тюменских продуктов.

В рамках крупнейшей в УрФО выставки также пройдут тематические дискуссии, обучающие семинары, конкурс продукции, торгово-закупочная сессия, участники обсудят и экспорт продукции. Тюменская команда принимает активное участие в работе площадок.

На полях выставки состоится заседание Совета при полпреде по ситуации в агропромышленном комплексе. Участие в нем примут главы регионов Уральского федерального округа.