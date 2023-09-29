29 Сентября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Первая Кооперационная биржа прошла во Владимирской области

28 сентября в Суздале в рамках государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» состоялась первая Кооперационная биржа, организатором которой выступил ГАУ «Бизнес-инкубатор». Основная цель Кооперационной биржи – выстраивание и расширение кооперационных производственных связей между малым и средним бизнесом и крупными промышленными предприятиями области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Александр Ремига, министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина, депутат Законодательного Собрания Александр Захаров, старший научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Ползиков, предприниматели, студенты вузов, представители региональных институтов малого и среднего бизнеса, отраслевые эксперты.

кооперационная биржа в суздале(2023)|Фото: avo.ru

В своём выступлении первый вице-губернатор отметил, что из-за западных санкций налаженные годами кооперационные связи и цепочки оказались разорванными.

«Во Владимирской области сильный промышленный сектор и экономический потенциал. Всего за один год мы поднялись на 33 строчки в ежегодном рейтинге эффективных промышленных регионов, который составляет Минпромторг России. Это, в первую очередь, связано с усилением мер поддержки индустриальных предприятий, повышением качества сервиса и снижением количества административных барьеров. Губернатор Александр Авдеев неоднократно подчёркивал, что внутренняя кооперация позволяет уйти от зависимости по импортным комплектующим, технике, технологиям. Наша область активно работает в этом направлении. Кроме того, сейчас создаётся Кооперационный портал, который позволит улучшить региональную кооперацию и сформировать новые деловые связи», – подчеркнул Александр Ремига. 

кооперационная биржа в суздале, ремига(2023)|Фото: avo.ru

По данным единого реестра субъектов МСП, во Владимирской области насчитывается более 50 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей, все они – потенциальные партнёры не только для локальных компаний, но и для соседних регионов. Поиск новых рынков для экспорта продукции, выстраивание новых логистических схем и импортозамещения позволят выйти на новый уровень развития экономики. 

кооперационная биржа в суздале(2023)|Фото:avo.ru

На Кооперационной бирже были представлены направления: туризм, образование, агропромышленный комплекс, химическая, стекольная и фармацевтическая промышленность, машиностроение, лёгкая промышленность. В каждом из них, отмечают эксперты, есть своя проблематика, компетенции и потребности. Задача биржи – выявить векторы развития, выстроить и расширить кооперационные связи между предприятиями области.

кооперационная биржа в суздале(2023)|Фото: avo.ru

«Сегодня мы собрали на одной площадке малый, средний и крупный бизнес. В рамках мероприятия важно дать возможность нашим бизнесменам проявить себя, найти новые возможности для запуска новых проектов, для той кооперации, которая им зачастую нужна. Мы понимаем, что с крупным бизнесом сложно конкурировать и такие коллаборации, кооперации малого и среднего бизнеса позволяют выйти на другой уровень и стать более конкурентоспособными на рынке и приобрести новых партнёров», – отметила Юлия Бояркина.  

Теги: кооперационная биржа, александр ремига, смп, бизнесмены, предприниматели


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