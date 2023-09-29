ЦБ заявил о признаках перегрева на рынке ипотеки

Центральный банк России заявил о появлении признаков перегрева на рынке ипотечного кредитования. "Ипотека растет темпами, если брать 12 месяцев, 30%. Это высокие темпы", - сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на банковском форуме в Сочи. Она отметила, что ЦБ беспокоит и качество кредитов, и их влияние на рынок жилья.

Ранее Набиуллина говорила, что регулятор с 1 октября повысит макропруденциальные надбавки по наиболее рискованным ипотечным кредитам. Регулятор ожидает, что это улучшит структуру кредитования и сделает рост в этом сегменте более сбалансированным, передает "Интерфакс".

Также в ЦБ одобряют действия правительства по ужесточению требований к заемщикам по льготным ипотекам. Так, недавно кабинет министров увеличил размер минимального первоначального взноса по всем видам льготных ипотек с 15% до 20%.