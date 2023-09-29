29 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Правительство намерено затащить на "Госуслуги" детей до 14 лет?

Минцифры разработало проект постановления Правительства РФ о регистрации на "Госуслугах" детей до 14 лет. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Регистрировать на "Госуслугах" детей родители могут и сегодня, но, как отмечается в пояснительной записке, этот вопрос не до конца улажен. Для детей до 14 лет не предусмотрен статус "подтвержденной учетной записи", что затрудняет процесса перевода госуслуг и иных сервисов в электронный вид. Поэтому проект разработан "в целях устранения правовой неопределенности при создании учетной записи в ЕСИА для физлиц, не достигших 14-летнего возраста".

Для всех несовершеннолетних будет создан способ подтверждения личности при завершении регистрации в ЕСИА, не требующий очного посещения МФЦ, сообщает Минцифры. Причем слово "всех" вызывает настороженность.

Главным в проекте постановления является то, как родители должны будут создать учетную запись ребенку:

"Завершение прохождения процедуры регистрации осуществляется его законным представителем, завершившим регистрацию в единой системе, которому необходимо удостоверить личность регистрируемого физического лица посредством проверки достоверности реквизитов свидетельства о рождении физического лица... путем запроса, направляемого единой системой в соответствующую государственную информационную систему".

То есть родители должны будут указать реквизиты свидетельства о рождении ребенка, которые будут проверяться и подтверждаться. Никакой обязательности не предусматривается.

Однако и сейчас использование портала гослуслуг формально является добровольным. Но по факту осуществляется принуждение родителей, например под предлогом подключения к ФГИС "Моя школа".

Власти очень заинтересованы в том, чтобы оцифровать всех граждан страны, включая детей, пишет РИА "Катюша". Это открывает колоссальные возможности для управления обществом через личный социальный рейтинг, персональные траектории и другие механизмы, в том числе самые жесткие. Например, минобразования Подмосковья к 1 сентября рекламировало "Мою школу", указывая, что родители могут посмотреть "рейтинг ребенка в классе".

Минцифры заверяет, что принятие постановления не повлечет негативных последствий, но утечки персональных данных давно стали обычным делом.

"Любой потенциальный злоумышленник может вбить имя и фамилию вашего ребенка, или его номер телефона в каком-нибудь телеграм-боте – и получить все необходимые ему личные сведения", - пишет издание, упоминая появление в "Телеграме" ботов, содержащих утекшую в сеть информацию о гражданах России.

На прошлой неделе зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что, по-видимому, с портала госуслуг и не только осуществили грандиозный слив частной информации, включая телефоны депутатов. Ему позвонили избиратели, узнавшие его телефон из этой утечки. У их детей утекли медицинские данные.

"Строго по Касперской: все, что может утечь - утечет", - написал он, направив запросы в профильные ведомства.

Теги: госуслуги, дети, цифровизация


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