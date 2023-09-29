На Урале сошедший с ума пенсионер зарезал свою жену

В уральском городе Невьянск завершено расследование уголовного дела об убийстве пожилой женщины. На скамье подсудимых оказался ее муж, у которого были проблемы с головой.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в июне этого года: мужчина 1937 года рождения нанес несколько ударов ножом своей супруге 1939 года рождения. От полученных травм женщина скончалась.

В дальнейшем судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у пенсионера имеется психическое расстройство. В момент убийства жены он находился в невменяемом состоянии.

Вот как ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых.

"При общении с оперуполномоченными уголовного розыска гражданин сообщил им, что за нож схватился в ходе возникшей ссоры. Он посчитал, что жена настраивает против него соседей, делает все не так, как ему нужно, и вообще желает его скорейшей смерти. В дальнейшем судебная экспертиза объяснила происхождение у мужчины такого неблагоприятного мнения относительно своей супруги", - рассказал полковник Горелых.

Сейчас дело направлено в суд, который должен решить вопрос об отправке уральца на принудительное лечение.