29 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

В Югре открыто отделение Всемирного русского народного собора

В Ханты-Мансийске открылось отделение Всемирного русского народного собора (ВРНС). Оно стало 77-ым в стране.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, в условиях глобального кризиса цивилизации, гуманитарного разлома, как никогда важно объединение гражданского общества и государства для укрепления и сбережения традиционных духовно-нравственных ценностей, идеалов, сохранения нашей исторической памяти.

Одной из форм и целей деятельности ВРНС является поддержка общественных инициатив и практик, направленных на объединение созидательных сил для решения общенациональных проблем в области духовного возрождения, культуры, экономики, экологии, сохранения окружающей среды и природных ресурсов, социальной жизни. В Югре благодаря грантам губернатора на протяжении ряда лет ряд храмов епархий митрополии и некоммерческие организации реализуют важные социальные проекты.

На учредительном собрании было принято решение о создании регионального отделения организации в Югре, избраны правление отделения, сопредседатели правления, ревизионная комиссия отделения, создан секретариат, сообщает митрополия на своем сайте.

Теги: Владыка Павел, Ханты-Мансийская митрополия, ВРНС, Всероссийский русский народный собор


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