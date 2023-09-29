Выходит новый роман Пелевина – про нейросети и апокалипсис

Одновременно в печатной версии и в виде аудиокниге выходит 20-й роман Виктора Пелевина "Путешествие в Элевсин".

Книга продолжает серию, в которую входят также вышедшие раньше Transhumanism Inc. и KGBT+.

Сюжет строится вокруг русского литературного алгоритма, который в симуляции Древнего Рима становится императором и пытается уничтожить мир. Под видом гладиатора в симуляцию внедряется агент, который должен предотвратить апокалипсис.

В записи аудиокниги, кстати, принимали участие нейросети Букмейта – звучат отрывки с синтезированным голосом.