Работы по нацпроекту БКД в Екатеринбурге подходят к финалу

Благоустроители Екатеринбурга подводят предварительные итоги реализации мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) в 2023 году, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Напомним, в текущем сезоне в рамках реализации нацпроекта заканчиваются работы по ремонту 19 участков автомобильных дорог общей площадью 290,1 тысячи квадратных метров и протяженностью 18,8 километра. Помимо автодорог, уделено внимание и тротуарам: площадь отремонтированных "пешеходок" составила 65,88 тысячи квадратных метров.

Ремонт дорог был проведен в местах нахождения детских досуговых учреждений, центров культуры и отдыха, на участках, указанных жителями уральской столицы. Не были забыты и туристические маршруты. Так, одним из первых в этом сезоне специалисты отремонтировали участок улицы Розы Люксембург, на котором расположены Свято-Троицкий кафедральный собор и усадьба Железнова. Кроме того, строители привели в нормативное состояние участок улицы Шейнкмана, от Челюскинцев до проспекта Ленина, где также находятся интересные объекты для туристов.

И, конечно, одним из долгожданных событий стало открытие правого путепровода развязки у концерна "Калина". Напомним, работы на масштабном объекте стартовали в мае прошлого года, его реконструкция включена в нацпроект БКД, а доля софинансирования дорожных проектов из федерального бюджета была значительно увеличена. Общая стоимость проекта превышает 6 миллиардов рублей. По словам специалистов, после завершения всего цикла работ средняя скорость прохождения транспорта по реконструированной развязке возрастет до 75 километров в час.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта в Екатеринбурге увеличилось количество "умных" светофоров. Новые технологичные светодиодные светофоры в плоском корпусе имеют ряд таких преимуществ, как более длительный срок службы, малое потребление мощности, отсутствие ложных сигналов при отражении солнечных лучей и многих других. Но, самое главное, инновационные светофоры значительно повышают уровень безопасности на дорогах города как для автовладельцев, так и для пешеходов.

Остается добавить, что все работы благоустроители проводят исключительно из материалов местного производства: продукция уральских предприятий полностью соответствует принятым эталонам качества и технологичности.