Baza: в Югре учитель-мужчина уволен из-за фото в пальто и с длинными волосами

Учителя гимназии имени Салманова Артура Морозова, предположительно, заставили уволиться после того, как он сфотографировался в женском пальто и с длинными волосами.

Родители обвинили его в пропаганде ЛГБТ и нетрадиционных ценностей, пишет telegram-канал Baza. По их словам, поводов для этого было немало: молодой педагог ходил в школу с длинными волосами, татуажем бровей и с женской сумкой, а в соцсетях у него нашлось фото в явно не мужском пальто. Сам Артур считает, что его оклеветали и "выставили не пойми кем". После поступления анонимной жалобы, где говорилось, что Морозов пропагандирует ЛГБТ, педагог счел за благо уволиться по собственному желанию.

Напомним, ранее учитель из Ишима Анастасия Шумилова, которую вынудили уволиться за откровенные фотографии, написала заявление в прокуратуру на блогера Владимира Воронина, который опубликовал ее снимки с фотосессий в социальных сетях. Учитель в свободное время занимается модельным бизнесом. Снимки она размещала в сети. Некоторые из них возмутили активиста и он опубликовал их в местной группе. На одном из фото учитель курит кальян, на другом - она отдыхает в аквапарке в купальнике, причем на фото в купальнике Шумилова еще сама была школьницей. В комментариях люди разделились на два лагеря: одни утверждают, что фото учителя - его личное дело, другие - что такое поведение для педагога неприемлемо.