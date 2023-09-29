ЦБ продлил ограничения на перевод денег за рубеж на полгода

Центральный банк России продлил ограничения на переводы средств за рубеж на ближайшие полгода – до 31 марта 2024 года.

Напомним, сейчас россияне и иностранцы из дружественных стран могут за месяц переводить на счета в иностранных банках не более $1 млн (или эквивалент этой суммы в другой валюте). Физлица-нерезиденты, работающие в России, могут переводить за границу средства в размере своей зарплаты.

Лимиты на перечисления через системы денежных переводов сохраняются на уровне $10 тысяч в месяц., передают "Ведомости".