Кузьма Алдаров: Обновлённый график строительства дороги Иркутск — Оса — Усть-Уда должен быть представлен до 1 ноября

Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров вошёл в состав региональной комиссии, проверившей ход строительства и ремонта дорог. Совместно с губернатором Игорем Кобзевым и представителями профильных министерств он проинспектировал реконструкцию автотрассы «Иркутск - Оса - Усть-Уда». На участке со 160-го по 215-ый километры прокладывают новое асфальтовое полотно, которое пройдёт в обход села Бильчир, посёлков Жданово и Приморский.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Заксобрания Иркутской области, на проведение работ из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выделено более 1 млрд рублей. Подрядчик сообщил, что на 90% выполнена отсыпка земляного полотна, готово 70% щебёночно-песочного основания дороги, полностью устроены водопропускные трубы. Проводится укладка асфальтобетонного покрытия, обустраиваются съезды и земляные откосы, устанавливаются барьерные ограждения. Сотрудники строительной фирмы также рассказали о работах, изначально не предусмотренных проектно-сметной документацией.

«Возникла необходимость проведения буровзрывных работ. Это потребовалось для выемки грунта глубиной более 25 метров и возведения насыпи высотой более 20 метров. Это не было изначально запланировано, по этой причине представители подрядной организации поставили вопрос о переносе даты окончания работ», - пояснил Кузьма Алдаров.

Участники комиссии решили, что сохранение сроков, указанных в госконтрактах, должно оставаться приоритетной задачей при их исполнении. Вместе с главой региона они договорились с подрядчиками, что уточнённый график работ должен быть обсуждён на техническом совете и утверждён до 1 ноября.