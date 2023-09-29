29 Сентября 2023
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Спорт Иркутская область
Фото: irzs.ru

Виталий Перетолчин: Открытие Дома молодёжи в Усть-Илимске — заслуга большой команды

В Усть-Илимске Иркутской области начал работу молодёжный центр «Притяжение». На площади в более 6 тысяч квадратных метров расположились спортивный зал с баскетбольной и футбольной площадкой, а также пространства для проведения общественных акций, образовательных и развлекательных мероприятий. Открыты видеостудия, художественная и театральная мастерские, зал кибер-спорта, квест-комната, сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

Как сообщил председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении ЗакСобрания Иркутской области Виталий Перетолчин, на перестройку помещений, ремонт и оснащение и молодёжного центра из бюджетов разных уровней было выделено более 16 млн рублей. В новом центре уже работают 20 общественных организаций, ориентированных на молодёжь.

Студенты(2020)|Фото: Накануне.RU

«Мы давно хотели реализовать эту инициативу и создать в нашем городе Дом молодёжи с различными познавательными, творческими, спортивными локациями. Нам это удалось, и это заслуга большой команды из числа представителей молодёжных организаций, местной администрации и депутатов ЗакСобрания. В прошлом году Усть-Илимск вошёл в число победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики в регионах России «Регион для молодых». Благодаря этой победе создали и оснастили новые молодёжные пространства», - рассказал Виталий Перетолчин, который представляет в областном парламенте интересы жителей Усть-Илимска.

открытие спортивного центра(2023)|Фото: irzs.ru

Помимо этого, региональный парламентарий держит на контроле строительство и ремонт других общественно важных учреждений Усть-Илимска. Вместе с коллегой по ЗакСобранию, руководителем комитета по здравоохранению и социальной защите Артёмом Лобковым он регулярно посещает стройплощадки и проверяет ход проводимых работ. Наиболее крупные обновления за счёт государственной казны проходят в ДК «Дружба» и спорткомплексе «Олимпиец».

Теги: молодежный центр притяжение, заксобрание иркутской области,


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