Госдума одобрила в первом чтении законопроект о ценностных основах образования

Госдума приняла в первом чтении законопроект о принципах государственной политики в сфере образования.

Он вносит изменения в федеральный закон об образовании. Так, в статье 3, где перечисляются принципы государственной политики в сфере образования, "гуманистический характер образования" изменен на "гуманистический характер образования в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями".

Второе изменение касается к интеграции системы образования России с системами образования других стран. "Создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе" изменяется на "научно обоснованное развитие системы образования Российской Федерации с учетом ее исторического наследия, перспективных задач развития государства и общества и обеспечения благоприятных условий для взаимодействия с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе". То есть акцент делается прежде всего на интересах России, а не на интеграции с другими странами.

Соавтор проекта председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев отмечает, что изменение системы образования без учета исторических традиций и на основе чуждых представлений разрушает суверенитет России. А гуманизм должен быть не абстрактным, а соответствовать российским духовно-нравственными ценностями, говорится в пояснительной записке. В результате законопроект создает основу суверенной системы образования, уверен Кабышев.



Он также обращает внимание на то, что теперь любые изменения в образовании должны быть научно обоснованы. Интересно, относится ли это к навязываемой цифровизации школы?