Свердловский министр ЖКХ в ответ на претензии о грязной воде посоветовал перечитать "Маугли"

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов поспорил с жителем Первоуральска, который рассказал ему о проблемах с водоснабжением в городе.

Напомним, что проведенная проверка забраковала воду в домах Первоуральска. Оказалось, что норма мутности превышена в семь раз.

На странице Смирнова в соцсети один из жителей пригласил его в Первоуральск – "попить водички, которая бежит из наших кранов".

"Я для вас на этой водичке сварю пельмени и налью вам запашистого чая! С праздником чистой воды вас поздравляю!", - пишет мужчина.

Ответ министра получился довольно неожиданным.

"Советую перечитать книгу "Маугли". Там во время несчастья – засухи – даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске – пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето – это природное явление", - указал чиновник.

На это Смирнову заметили, что первоуральцы живут не в джунглях, а в цивилизованной стране. Люди вынуждены использовать грязную воду, за которую платят, как за питьевую. В ответ министр предложил посмотреть на цены.

"Стоимость воды в Первоуральске около 3 копеек за литр. А сколько стоит питьевая вода в магазине? Сравните цену – вот это основная проблема", - заявил Николай Смирнов.

Ему возразили, что речь идет не о стоимости, а о качестве оказания услуг. Николай Смирнов ответил, что качество напрямую зависит от стоимости.

"Если вы платите в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит", - пояснил он.

Напомним, ранее глава Первоуральска Игорь Кабец объяснил черную воду из крана "ремонтными работами".