Свердловский министр ЖКХ в ответ на претензии о грязной воде посоветовал перечитать "Маугли"

29 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Свердловский министр ЖКХ в ответ на претензии о грязной воде посоветовал перечитать "Маугли"

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов поспорил с жителем Первоуральска, который рассказал ему о проблемах с водоснабжением в городе.

Напомним, что проведенная проверка забраковала воду в домах Первоуральска. Оказалось, что норма мутности превышена в семь раз.

На странице Смирнова в соцсети один из жителей пригласил его в Первоуральск – "попить водички, которая бежит из наших кранов".

"Я для вас на этой водичке сварю пельмени и налью вам запашистого чая! С праздником чистой воды вас поздравляю!", - пишет мужчина.

Мутная вода в квартирах Первоуральска(2023)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Ответ министра получился довольно неожиданным.

"Советую перечитать книгу "Маугли". Там во время несчастья – засухи – даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске – пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето – это природное явление", - указал чиновник.

На это Смирнову заметили, что первоуральцы живут не в джунглях, а в цивилизованной стране. Люди вынуждены использовать грязную воду, за которую платят, как за питьевую. В ответ министр предложил посмотреть на цены.

"Стоимость воды в Первоуральске около 3 копеек за литр. А сколько стоит питьевая вода в магазине? Сравните цену – вот это основная проблема", - заявил Николай Смирнов.

Ему возразили, что речь идет не о стоимости, а о качестве оказания услуг. Николай Смирнов ответил, что качество напрямую зависит от стоимости.

"Если вы платите в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит", - пояснил он.

Мутная вода в квартирах Первоуральска(2023)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Напомним, ранее глава Первоуральска Игорь Кабец объяснил черную воду из крана "ремонтными работами".

Теги: Смирнов, вода, министр, Первоуральск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.09.2023 13:02 Мск Глава Первоуральска объяснил черную воду из крана ремонтными работами
Ранее 25.09.2023 11:11 Мск Проверка забраковала воду в квартирах Первоуральска. Норма мутности превышена в 7 раз
Ранее 25.08.2023 08:38 Мск В Первоуральске введен режим повышенной готовности из-за ситуации с водой

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети