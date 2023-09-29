29 Сентября 2023
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Фото: Администрация Сургутского района

Аренда квартиры стала в полтора-два раза выгоднее ипотеки

Чтобы получить одинаковый ежемесячный платеж при покупке вторичного жилья в ипотеку сроком на 20 лет по ставке 13,9%, стоимость готовой квартиры должна быть на 29% меньше, чем новостройка, приобретаемая по ипотеке и с господдержкой, и на 44% меньше, чем по семейной ипотеке, пишут "Известия".

Эксперты посчитали, что средняя стоимость двухкомнатной квартиры в массовых новостройках столицы в среднем на 5 млн руб. выше лимита, предусмотренного льготной ипотекой (12 млн руб.). Эти 5 млн руб. банк выдаст на рыночных условиях, в итоге ежемесячный платеж при кредите на 30 лет с такой квартирой будет почти 120 тыс. руб., а аренда аналогичной квартиры обойдется в среднем в 75 тыс. руб. В сегменте квартир бизнес-класса разница между ежемесячным платежом по ипотеке и арендной платой будет еще больше (примерно в два раза).

Впрочем, участники рынка недвижимости отмечают, что ипотека подразумевает право владения недвижимостью, а плата за аренду может со временем вырасти.  

Теги: аренда, ипотека, недвижимость, квартира


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