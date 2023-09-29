29 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Генштабе привели детали осеннего призыва в армию

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, как будут проходить службу срочники – уже послезавтра, 1 октября, начнется осенний призыв в армию.

По его словам, в пункты дислокации армии России в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей либо для участия там в СВО срочников не отправят. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Из сборных пунктов в части новобранцев начнут отправлять 16 октября. Треть из них будет направлена в учебные соединения и воинские части, где бойцы в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения их направят в войска, пишет Минобороны.

Отметим, осенний призыв этого года примечателен тем, что \то будет первый набор солдат, во время которого срочника будут присылать электронные повестки. До полноценного запуска система будет работать в тестовом режиме - электронные повестки будут дублировать бумажные, и штрафовать за неявку в военкомат будут только в том случае, если призывник проигнорировал традиционное приглашение в военкомат - бумажное.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки, которые вносятся в закон о воинской службе, предполагают появление двух новых видов повесток: отправляемых заказным письмом и электронных. Последние будут автоматически приходить гражданам в их кабинеты на сайте Госуслуг. Также парламентарии выяснили, что любая сформированная в едином реестре повестка автоматически считается доставленной через семь дней, даже если получатель ее не видел на Госуслугах. Неявка же по повестке в военкомат будет приводить к новым серьезным ограничениям. Например, военнообязанного могут не выпустить из страны, наложить запрет на управление автомобилем, заключение сделок с недвижимостью и т.д.

Теги: Владимир Цимлянский, Генштаб, Генеральный штаб, осенний призыв, призыв, армия


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