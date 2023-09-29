ФК "Урал" сыграет со сборной клубов белорусского чемпионата

Футбольный клуб "Урал" проведет международный товарищеский матч в Белоруссии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, игра состоится в октябре во время паузы в чемпионате России. Футболисты Виктора Гончаренко встретятся со сборной клубов белорусского чемпионата. Ожидается, что в этой команде соберутся лучшие игроки страны, за исключением тех, что будут призваны в сборную.

Встреча состоится 15 октября в городе Борисов на местной "Борисов Арене". Как добавили в "Урале", билеты будут в свободной продаже по цене в 150-200 российских рублей.

Напомним, что Виктор Гончаренко из "Урала" был признан лучшим тренером 2022 года в Белоруссии. Премия от Федерации футбола страны досталась специалисту уже в 11-й раз.