РУСАЛ готов трудоустроить карабахских беженцев

Российская компания РУСАЛ готова трудоустроить на своих предприятиях беженцев из Нагорного Карабаха. В заявлении компании говорится об открытии "горячей линии" для вынужденных переселенцев из региона.

РУСАЛ готов оказать помощь в переезде, адаптации и трудоустройстве, говорится в сообщении компании. В РУСАЛе не уточнили, сколько человек готовы трудоустроить.

По данным армянского кабмина, к утру 29 сентября в страну въехали 85 тыс. человек. Ереван готов принять до 40 тыс. армянских семей из Нагорного Карабаха, но жилье будет предоставлено не всем. Часть беженцев размещается у родственников.