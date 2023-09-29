Мошенники кошмарят чиновников ямальского правительства от имени первого замгубернатора

Мошенники продолжают атаки на российских чиновников. В этот раз жертвой злоумышленников стала первый замгубернатора Ирина Новоселова, передает корреспондент Накануне.RU.

Неизвестные создали ложный аккаунт с ее фотографией и рассылали сообщения от ее имени членам регионального правительства. Об этом сообщила сама Новоселова в своем официальном telegram-канале "89 заметок Новоселовой".

"В последнее время участились случаи мошенничества и информационных атак на государственные сервисы, аккаунты официальных лиц региона и глав муниципальных образований. К сожалению, и меня не обошла эта волна стороной, появился фейковый аккаунт моей страницы в Telegram. Коллеги сообщили, что от моего имени приходят сомнительные сообщения, а за ними следуют звонки от "доверенных" лиц. Прошу быть бдительными и не сообщать личную и служебную информацию, платежные реквизиты, не совершать никаких действий по телефону, не переходите по незнакомым ссылкам", - сообщила она.

Ранее по аналогичной схеме злоумышленники притворялись председателем думы Сургута Максимом Слеповым, главой Сургута Андреем Филатовым, Салехарда - Алексея Титовского, а также губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.