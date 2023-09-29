"Вагнеровцев" могут пересобрать для участия в специальной военной операции

Президент России Владимир Путин встретился с заместителем Министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и бывшим начальником штаба ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым. Обращаясь к Трошеву, глава государства попросил его заняться формированием добровольческих подразделений в зоне специальной военной операции.

"На последней встрече мы говорили о том, что Вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", - цитирует обращение Путина к Трошеву пресс-служба Кремля.

Андрей Трошев с позывным "Седой" — полковник в отставке, Герой России, прошёл войны в Афганистане и Чечне, участвовал в военной операции России в Сирии. Ранее занимал пост начальника штаба группы "Вагнера". Фактически речь может идти о том, что воевавших в рядах "Вагнера" в зоне СВО пересоберут для выполнения задач — спустя три месяца после "пригожинского марша" и спустя месяц после гибели самого Пригожина.