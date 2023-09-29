На уральском предприятии "Русала" монтажник упал с 22-метровой высоты

В уральском городе Краснотурьинск монтажник получил тяжелые травмы, выполняя работы на местном заводе. В обстоятельствах сейчас разбирается прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 28 сентября на участке выпарки цеха выщелачивания и выпарки глиноземного производства Богословского алюминиевого завода (входит в "Русал"). Установлено, что на территории предприятия проводился демонтаж производственных объектов, а для выполнения работ АО "РУСАЛ Урал" привлекло по договору подряда ООО "Алькор-Строй".

Демонтаж старого профнастила проводился на кровле на отметке 22 метра. Полностью открутив лист от металлоконструкций, монтажник внезапно соскользнул с открученного профлиста и упал вниз. Мужчину доставили в больницу Краснотурьинска, его состояние оценивается как тяжелое.

Сейчас прокуратурой проводится проверка по факту инцидента. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований обязательно будут приняты меры.