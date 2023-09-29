В Смоленске мальчик нашел на улице гранату и принес ее в школьный музей

В Смоленске 11-летний мальчик принес в школу гранату. Он нашел ее в клумбе на улице и хотел сдать в школьный музей.

Пятиклассник сообщил, что у него в рюкзаке граната, когда вошел в школу. Его отвели к завучу, там мальчик признался, что нашел взрывное устройство, когда гулял в районе дома №3 по Студенческой улице.

Завуч вызвала полицию, силовики забрали находку мальчика на экспертизу. Выяснилось, что это старый немецкий снаряд – осколочно-фугасно-трассирующая граната от артиллерийского выстрела.

Гранату уничтожили на специальном полигоне. Ребенка попросили в школу больше такое не приносить, пишет Baza.