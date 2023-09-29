В аэропорту Екатеринбурга задержали американку с крупной суммой денег

В Екатеринбурге выписали крупный штраф за недекларирование валюты в аэропорту.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, у 49-летней пассажирки и ее несовершеннолетнего сына, прилетевших рейсом "Стамбул – Екатеринбург", с собой оказалось более 72 тысяч долларов США. Женщину задержали до выяснения обстоятельств.

Как отметили в управлении, нарушительницей оказалась уроженка Нижнего Тагила с двойным гражданством – российским и США. По словам американки, она везла с собой личные накопления, на которые хотела купить квартиру в Екатеринбурге, а декларацию не заполнила, так как якобы не увидела документов на стойке.

В отношении пассажирки возбудили дело об административном нарушении. Ей назначен штраф в размере половины незадекларированной сумы – более 2,5 млн в пересчете на рубли.

Впервые в этом году инспекторы таможенного поста в аэропорту Кольцово выявили столь крупное превышение нормы ввоза валюты. Без письменного декларирования можно единовременно ввозить в Россию валюту, суммарно не превышающую 10 тысяч долларов США.