"Зеленский превратил себя в маленького фюрера"

Посол Италии в России Алексей Парамонов считает, что президент Украины Владимир Зеленский превратил себя в маленького фюрера, а не отстаивает принципы европейской цивилизации, как утверждают в Риме.

"Приходится объяснять нашим собеседникам, что на самом деле Киев исповедует идеологию гитлеровских преступников и их пособников – Бандеры, Шухевича и Коновальца, которая предусматривает "освобождение" от всего русского и отказ от собственной истории", - сказал РИА Новости Парамонов, объясняя, почему Зеленский – маленький фюрер.

Заявление сделано на фоне чествования в палате общин Канады солдата дивизии "Галичина" Ярослава Гунько. Глава Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя событие, сообщил, что "спикер палаты общин Энтони Рота показал, что украинский национализм отравляет все, к чему прикасается". Из-за скандального события Рота лишился поста.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли военный переворот со стороны обманутых и преданных правительством Вооруженных сил Украины. О возможности такого развития событий сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Отметим, такое заявление Рихтера – не первое из подобных по теме смещения Зеленского или поражения Украины в конфликте. Например, в конце июля 2023 г. Рихтер заявлял, что Украине придется согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была, либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации.