29 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Госдолг РФ за полгода вырос на 10%

Госдолг России за шесть месяцев увеличился на 10%, и теперь составляет 25 трлн руб.

Как говорится в докладе Счетной палаты о федеральном бюджете, в абсолютных цифрах показатель подскочил на 2,3 трлн из запланированных 2,5 на весь 2023 год. Объем внутренних заимствований за полгода вырос на 1,4 трлн (+7,4%) и достиг 20,2 трлн — это 97,4% верхнего предела, заложенного на этот год - 20,7 трлн. При этом внешний долг в иностранной валюте с начала года уменьшился на $1,2 млрд (–2,1%) и составил $56,2 млрд — 84,4% верхнего предела - $66,6 млрд.

Как заявила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Алла Чалова, относительный уровень госдолга в процентах к ВВП остается как по национальным, так и по международным стандартам на безопасном и очень низком уровне — менее 20%. Однако рост инфляции и жесткая денежно-кредитная политика ведет к удорожанию обслуживания новых облигаций, и как следствие — дальнейшему росту процентных расходов федерального бюджета, утвержденный объем которых в 2023 году - свыше 1,5 трлн руб., сообщают "Известия".

Бюджет России в первом полугодии исполнен с дефицитом в 2,35 трлн руб. при доходах в 12,38 трлн руб. и расходах в объеме 14,73 трлн руб.

Теги: госдолг, РФ


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