Миронов: партия СРЗП готова выдвинуть кандидатуру Путина на президентских выборах

Партия "Справедливая Россия - За правду" готова поддержать, а также выдвинуть кандидатуру российского лидера Владимира Путина на предстоящих в 2024 году выборах президента.

Как сообщил глава СРЗП Сергей Миронов, Путин "пойдет, скорее всего, как независимый. Но выдвинуть нам это не мешает", сообщает РИА "Новости".

Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. На пленарной сессии прошедшего в сентябре Восточного экономического форума он заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.

Ранее New York Times со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщила, что он якобы заявил, что президентские выборы в России — "не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия", и что "Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90% голосов". Пресс-секретарь президента сообщил, что американская газета неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году.