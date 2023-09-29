В Госдуме предложили утвердить единый стандарт школьной медицины

В России намерены разработать общий стандарт школьной медицины.

Обращение об этом вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая направила заместителю председателя кабмина Татьяне Голиковой. Работа медицинских кабинетов и школьных врачей должна быть стандартизирована на федеральном уровне. Как считает депутат, это решит проблему размытых требований к медработникам в школах.

Также предполагается, что специалистов будут принимать в штат медицинских учреждений вместо образовательных. При этом закрепление школьных врачей за медучреждениями обеспечит более высокий и справедливый уровень оплаты и будет привлекать на эту работу более высококвалифицированных специалистов.

В настоящее время российские школы не обязаны набирать в штат медработников, такая норма носит лишь рекомендательный характер. При этом единые стандарты к компетенции школьных врачей не определены, как и нормы их деятельности, сообщают "Известия".