29 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В России реальные пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с 2022 годом

В первом полугодии текущего года реальные начисленные пенсии в России увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как следует из доклада Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь–июнь 2023 года, в части показателей уровня жизни россиян отмечалась положительная динамика. Так, на фоне резкого замедления годовой инфляции реальная начисленная заработная плата за январь–май выросла на 6%, а реальные располагаемые денежные доходы граждан за первые шесть месяцев — на 4,7%.

На выплату государственных пенсий израсходовано 291,5 млрд руб. Число их получателей на 1 июля составило почти 4 млн человек, увеличившись за год на 78,19 тыс. или на 2%.

На выплату страховых пенсий израсходовано 4,1 трлн рублей. Всего число получателей поддержки на июль составило 37,4 млн (из них пособия по старости получили 33,8 млн человек). Средний размер страховой пенсии по старости на 1 июля — 20,8 тыс. руб., сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что за шесть месяцев текущего года количество пенсионеров в России сократилась на 404 тыс. 200 человек.

Теги: пенсии, пенсионеры


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Ранее 24.08.2023 01:02 Мск В России снизилось количество пенсионеров

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