ФАС поддержала возврат рекламы пива на стадионы

Реклама пива может вернуться на российские стадионы.

Федеральная антимонопольная служба РФ концептуально поддержала снятие запрета на такое продвижение. Ранее с таким предложением в адрес депутата "Единой России" Михаила Романова обратился футбольный клуб "Зенит", попросив разрешить продажу и рекламу пенного напитка на аренах и во время трансляций. Парламентарий направил запрос ведомствам.

Эксперты против данной инициативы. Они считают, что алкоголь делает болельщиков более агрессивными. Производители заявляют: что в Европе, Азии и Южной Америке, где этот напиток можно продавать на стадионах, никаких серьезных инцидентов не происходит, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что пиво на российских стадионах может появиться к осени.