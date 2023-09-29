29 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

ФАС поддержала возврат рекламы пива на стадионы

Реклама пива может вернуться на российские стадионы.

Федеральная антимонопольная служба РФ концептуально поддержала снятие запрета на такое продвижение. Ранее с таким предложением в адрес депутата "Единой России" Михаила Романова обратился футбольный клуб "Зенит", попросив разрешить продажу и рекламу пенного напитка на аренах и во время трансляций. Парламентарий направил запрос ведомствам.

Эксперты против данной инициативы. Они считают, что алкоголь делает болельщиков более агрессивными. Производители заявляют: что в Европе, Азии и Южной Америке, где этот напиток можно продавать на стадионах, никаких серьезных инцидентов не происходит, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что пиво на российских стадионах может появиться к осени.

Теги: ФАС, пиво, стадионы


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Ранее 04.07.2023 05:05 Мск Пиво на российских стадионах может появиться к осени
Ранее 14.12.2021 04:01 Мск Минэнерго хочет разрешить продажу пива на АЗС

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