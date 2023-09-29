29 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В Ростове судят персонал больницы ФСИН, истязавших осужденных

Кассационный суд оставил без изменений первый приговор по делу об истязаниях осужденных в больнице ФСИН в Ростове-на-Дону.

Врача-психиатра Ксению Макарову в феврале 2023 года приговорили к трем годам условно, однако гособвинение требовало четыре года колонии. 2 октября состоится очередное заседание суда над другими фигурантами, проходящими по делу.

Как считает следствие, несколько сотрудников больницы и осужденные, которые выполняли функции санитаров, издевались над пациентами. Они привязывали их к кроватям на долгий срок. Один из пациентов оставался в таком состоянии 71 день. Также они не кормили их, не оказывали медпомощь, избивали. В деле насчитывается 43 потерпевших.

На скамье подсудимых замначальника МОТБ №19 по безопасности и оперативной работе Александр Лях, начальник психиотрического отделения Дарья Позднякова и психиатр Анастасия Поторочина. Против них возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщают "Известия".

Теги: ФСИН, больница, осужденные, избиение


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