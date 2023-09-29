Работодателей в РФ обяжут обеспечивать жильем мигрантов

В России работодателей, нанимающих трудовых мигрантов, обяжут обеспечить их жильем.

В Госдуму внесут проект закона, который предусматривает создание специальных общежитий, домов, съем квартир — главное, чтобы у людей была временная регистрация. Документ рассмотрят в осеннюю сессию. За нарушение новых правил работодателей будут штрафовать до полумиллиона рублей либо приостанавливать деятельность компании до 90 суток.

Если мигрант снимает квартиру или комнату самостоятельно и регистрируется в ней, пользоваться жильем работодателя его обязывать не будут.

Как сообщил один из разработчиков документа Сергей Колунов, необходимо повысить контроль за трудовыми мигрантами, а зарегистрированного человека найти легко, потому что место его проживания известно. Пока же большинство мигрантов приезжает как туристы, трудоустраиваются обычно неофициально, сообщают "Известия".

Тем временем, в России могут расширить приток мигрантов из Юго-Восточной Азии.