Бюджет РФ исполнен за I полугодие с дефицитом в 2,35 трлн рублей

Бюджет России в первом полугодии исполнен с дефицитом в 2,35 трлн руб. при доходах в 12,38 трлн руб. и расходах в объеме 14,73 трлн руб.

Как следует из в опубликованной Счетной палатой аналитической записке, общий объем доходов составил 12 381,6 млрд руб., или 47,4% прогнозируемого общего объема доходов, из них нефтегазовые доходы - 3 381,6 млрд руб., или 37,8%, ненефтегазовые доходы - 9 трлн руб., или 52,4%.

Как отмечает ведомство, доходы бюджета в первом полугодии 2023 года снизились на 1,64 трлн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, или на 11,7%. Нефтегазовые доходы сократились на 2,99 трлн руб., или в 1,9 раза. Это вызвано снижением средней цены на нефть марки Urals и объемов экспорта энергоресурсов на фоне ряда действующих ограничений.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов описал концепцию федерального бюджета на 2024 год как "все для фронта, все для победы". При этом он отметил, что изменения "базовых налогов не предусматривается", отвечая на вопрос о возможном увеличении ставки НДФЛ до 20%.