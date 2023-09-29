29 Сентября 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Крючков Z&quot;/ t.me/kryuchkovoleg

Минобороны: над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

28 сентября около 21:00 мск пресечена атака украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны России, беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Другие подробности не приводятся.

Ранее в регионе был введен режим высокого уровня террористической опасности.

Напомним, ВСУ устроили массированную атаку беспилотниками на приграничные регионы России.

Теги: Минобороны, беспилотник, Украина


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Ранее 26.09.2023 07:54 Мск ВСУ устроили массированную атаку беспилотниками на приграничные регионы России

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