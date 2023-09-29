Минобороны: над Белгородской областью сбит украинский беспилотник
28 сентября около 21:00 мск пресечена атака украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа.
Как сообщает Министерство обороны России, беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Другие подробности не приводятся.
Ранее в регионе был введен режим высокого уровня террористической опасности.
Напомним, ВСУ устроили массированную атаку беспилотниками на приграничные регионы России.