29 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на автозаправках

Вице-премьер Росси Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС.

Это произошло на совещании с представителями нефтяных компаний. Также он распорядился привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов. Об этом следует из сообщения правительства РФ.

Отмечается, что снижение розничных цен должно произойти в ближайшее время. При этом объем биржевой продажи топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Для борьбы с серым экспортом будут введены меры административного и экономического характера.

Ранее сообщалось, что 41% россиян отмечают ускорение роста цен на бензин.

Теги: Новак, топливо, бензин, АЗС


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