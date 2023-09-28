Суд рассмотрел апелляцию на пожизненное экс-сенатору Арашукову и его отцу

Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляцию на приговор экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову (36 лет) и его отцу Раулю Арашукову (62 года, экс-советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз"). Ранее Мосгорсудом они были приговорены к пожизненному лишению свободы за убийства, организацию преступного сообщества, хищения и растраты.

Как передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда, апелляционная жалоба стороны защиты осталась без удовлетворения. Приговор вступает в законную силу и подлежит исполнению.

В конце сентября 2022 года коллегия присяжных заседателей признала Арашуковых виновными в организации двух упомянутых убийств. Также присяжные признали Рауля Арашукова виновным в организации преступного сообщества, а его сына - бывшего сенатора Рауфа - в участии в нем.

Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 млрд руб.

Рауфа Арашукова задержали по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений в январе 2019 года во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. Он был отправлен в СИЗО.

В тот же день его отца Рауля Арашукова задержали в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Ему было предъявлено обвинение в хищении газа и создании организованного преступного сообщества (ОПС). Всего в деле Арашуковых 20 фигурантов.