В минобразования рассказали, когда в Екатеринбурге заработают электронные дневники

В министерстве образования Свердловской области рассказали, когда в школах Екатеринбурга наконец смогут работать с электронными дневниками.

"С каждым районом обсудили те проблемы и точки, которые имеют место быть. До 3 октября все работы будут проведены. Все данные по образовательным организациям будут довнесены", передает слова замминистра Евгения Бирюка департамент информполитики региона.

Он также отметил, что проблема не повсеместная - сбой в системе был зафиксирован только в нескольких школах. С руководством образовательных учреждений будут проведено дополнительное обучение по пользованию программой.

Напомним, что педагоги сразу нескольких городских школ пожаловались на неработающие электронные дневники: учителя не могут выставить оценки и опубликовать расписание, а дети с родителями узнать домашнее задание. Из-за этого учреждениям пришлось вернуться к бумажным дневникам и журналам.