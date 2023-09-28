28 Сентября 2023
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Образование Свердловская область
Фото: permkrai.ru

В минобразования рассказали, когда в Екатеринбурге заработают электронные дневники

В министерстве образования Свердловской области рассказали, когда в школах Екатеринбурга наконец смогут работать с электронными дневниками. 

"С каждым районом обсудили те проблемы и точки, которые имеют место быть. До 3 октября все работы будут проведены. Все данные по образовательным организациям будут довнесены", передает слова замминистра Евгения Бирюка департамент информполитики региона.

Он также отметил, что проблема не повсеместная - сбой в системе был зафиксирован только в нескольких школах. С руководством образовательных учреждений будут проведено дополнительное обучение по пользованию программой. 

Напомним, что педагоги сразу нескольких городских школ пожаловались на неработающие электронные дневники: учителя не могут выставить оценки и опубликовать расписание, а дети с родителями узнать домашнее задание. Из-за этого учреждениям пришлось вернуться к бумажным дневникам и журналам.

Теги: минобразования, электронный дневник, школа, Екатеринбург


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