28 Сентября 2023
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Фото: В.Н. Горелых

Московский суд арестовал главу управления МЧС по Краснодарскому краю

Главу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина арестовали по делу о злоупотреблении полномочий. К такому решению пришел Басманный суд Москвы, сообщает пресс-служба суда. В СИЗО он пробудет до 27 ноября.

Как передает Интерфакс, в суде следователь заявил, что Волынкин признал вину. По неподтвержденным данным, речь может идти о контракте на поставки стройматериалов, во время которых было похищено около 3 млн рублей. Сам подозреваемый заверил в суде, что ущерб был полностью возмещен. Он также обещал не мешать расследованию и попросил не заключать его в СИЗО.

Напомним, что Волынкин был задержан накануне во время служебной командировки, в гостинице на территории "Сириуса".

Теги: суд, МЧС, Волынкин


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