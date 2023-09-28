28 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Слушания по делу фигуристки Валиевой перенесены на ноябрь

Следующие слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой пройдут в ноябре. О переносе на 9 и 10 ноября сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Напомним, что в феврале 2022 года Международное агентство по тестированию (ITA) обвинило спортсменку в принятии допинга - в допинг-пробе Валиевой якобы содержались следы запрещенного вещества. На тот момент фигуристка уже взяла "золото" на пекинской Олимпиаде в командных соревнованиях. В ноябре того же года Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на ведение РУСАДА расследования нарушения антидопинговых правил спортсменкой.

В CAS обе стороны предоставили свои доказательства, после чего суду потребовалась дополнительная документация. Обеим сторонам также требуется время на ознакомление.

Стоит упомянуть, что WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года за употребление допинга. Сама же спортсменка сообщила, что она довольна решением дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, который не нашел ее вины или халатности в положительной допинг-пробе.

Теги: Валиева, фигуристка, слушания


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Ранее 14.11.2022 14:42 Мск Спортивный арбитраж зарегистрировал апелляцию WADA по делу фигуристки Валиевой

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