Александр Авдеев: Память о страшных днях блокады Ленинграда должна жить

28 сентября во Владимирской Областной научной библиотеке состоялась презентация книги «Память народа: во имя мира», подготовленной в рамках одноимённого международного патриотического проекта. В мероприятии приняли участие Губернатор Александр Авдеев, его первый заместитель Дмитрий Лызлов, президент проекта Оксана Бондарева, а также героини книги – ветераны-блокадники Татьяна Романовна Грачёва и Ольга Анатольевна Лаврентьева, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Проект, приуроченный к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, стал просветительской миссией. В начале года ветераны-блокадники проехали по городам нашей страны, первым регионом стала Владимирская область. В регионе они побывали в Доброграде, Коврове, Суздале, Владимире, где проводили для школьников уроки мужества, рассказывали о войне и блокаде.

«Память страшных днях блокады Ленинграда должна жить, чтобы никогда больше подобное не повторилось. Детям войны досталось тяжёлое время, необходимость восстанавливать страну вместе с родителями и делать жизнь более счастливой для тех, кто живёт сейчас. Мы должны хранить это в своей памяти и напоминать всему миру, кому он обязан своим спокойным существованием после завершения второй мировой войны», – подчеркнул Александр Авдеев.

В книге «Память народа: во имя мира» опубликованы интервью с фронтовиками и жителями блокадного Ленинграда. Это произведение создано не только для того, чтобы почтить память героев, но и чтобы обнажить глубокие раны в наших сердцах, которые не затянутся никогда. Напомнить потомкам о людях, вырвавшимся из тисков не самой лёгкой жизни, о 900 днях блокады, на весах которой время точно отмерило, сколько весит человечность.

«Впервые мы презентовали книгу «Память народа: во имя мира» на федеральной площадке «Россия.Сегодня», потом в Санкт-Петербурге вместе с депутатом Госдумы Николаем Валуевым - он тоже является соавтором и поддерживает наш проект уже 4 года. Выражаю благодарность Губернатору Владимирской области, который лично поучаствовал в создании книги. Более 1000 экземпляров пойдут в библиотеки Севастополя, Ленинграда. Благодаря такой живой книге каждый человек узнает о подвигах тех людей», – отметила Оксана Бондарева.