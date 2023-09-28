28 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Площадь IKEA в ТЦ МЕГА займут другие мебельные бренды

Не долго осталось пустовать бывшим пространствам IKEA в России - в скором времени площади могут занять другие популярные мебельные бренды. Об этом сообщает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Как передает его слова РИА Недвижимость, первые в списке претендентов: Hoff, "Столплит", "Шатура", "Мария", Askona Home, Cozy Home, Kuchenland и Karaca Home. Однако сдача площади может и затянуться, так как ее, вполне вероятно, разделить на лоты для разных арендаторов.

Бывшие магазины шведской компании также могут отдать под развлекательные пространства. Но пробежаться по лабиринтам известной торговой точки больше не получатся - конструкции разберут, если только арендатору не приглянется такой концепт.

А вот управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил, что здания IKEA и вовсе могут снести, отстроив на их месте объекты иного назначения.

Напомним, Газпромбанк подтвердил покупку у шведской Ingka Centres сети торговых центров МЕГА в России. В рамках сделки Газпромбанк получил 14 торговых центров (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде) общей площадью 2,3 млн кв. метров.

Теги: IKEA, ТЦ, МЕГА, мебель


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