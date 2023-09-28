"Росатом" прекратил экспорт обогащенного урана в США

"Росатом" полностью остановил экспорт урана в США из-за отсутствия страховки на морские перевозки (из-за санкций), сообщает корпоративное издание госкорпорации. Россия была крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США.

Между тем, конъюнктура уранового рынка привела к новым ценовым рекордам. По данным Trading Economics, на этой неделе стоимость фунта урана поднялась до $70 – таких расценок не было с 2011 года (со времени аварии на АЭС "Фукусима-1").