Власти Азербайджана начали регистрацию оставшихся в Нагорном Карабахе армян

Власти Азербайджана открыли специальный портал для регистрации жителей Нагорного Карабаха. В администрации президента республики заявили, что регистрация "создаст условия для эффективного пользования армянскими жителями, проживающими в Карабахском экономическом районе, всеми государственными услугами, а также удовлетворения их социально-экономических и гуманитарных потребностей".

Ранее МИД Азербайджана призвал армянских жителей Карабаха не покидать место проживания и "стать частью многонационального общества Азербайджана". Судя по всему, призыв не сработал, поскольку к середине дня 28 сентября в Армению выехали уже более 70 тыс. карабахских армян – это почти две трети населения региона.

Между тем, Reuters со ссылкой на высокопоставленного азербайджанского дипломата сообщает, что у Баку есть список "пары сотен" армян в Карабахе, "которых планируется задержать за различные преступления".