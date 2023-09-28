Путин сообщил, чего ждет от 26 избранных губернаторов

Президент Владимир Путин встретился с 26 избранными губернаторами.

Глава государства напомнил, что впервые – теперь уже по российскому закону – прошли выборы в новых, а на самом деле – исторических регионах, Донбассе и Новороссии, где по итогам голосования в региональных парламентах подтвердили свои полномочия действующие главы субъектов Федерации.

"Это, безусловно, значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Выборы прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе. Ключевым фактором благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач Путин считает развитие региональных экономик, укрепление их кадровой, образовательной, технологической базы, создание новых рабочих мест.

"Тесно связанная с этим задача – подготовка кадров", - считает Путин.

В конце вступительного слова Путин сообщил, что рассчитывает на то, что избранные главы регионов всегда будут открыты к прямому, честному диалогу с людьми, а в своих действиях, решениях станут исходить из интересов и потребностей людей, направлять все свои усилия на достижение целей комплексного, приносящего зримый, ощутимый результат развития регионов, а значит, и страны в целом.