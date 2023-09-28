В Челябинске суд арестовал третьего обвиняемого по делу о похищении мигранта

В Челябинск суд избрал меру пресечения третьему фигуранту по уголовному делу о похищении мигранта.

Местный житель заключен под стражу до 26 ноября.

Напомним, по уголовному делу о похищении мигранта и разбое задержаны четверо местных жителей, двое из которых несовершеннолетние. По версии следствия, летом обвиняемые похитили мужчину и, удерживая его против воли в автомобиле, вывезли в лес. К мужчине применяли насилие и угрожали оружием, а также связывали веревкой. Потерпевшему были причинены множественные телесные повреждения. Мотивом совершения преступлений послужил конфликт между одним из 18-летних обвиняемых и потерпевшим из-за ревности.