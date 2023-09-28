Идея с приватизацией госпредприятий умерла – Костин

Глава ВТБ Андрей Костин признал, что его идея с приватизацией государственных предприятий, по всей видимости, не будет реализована. "Идея умерла", - заявил банкир, выступая на Московском финансовом форуме. Он отвечал на вопрос о том, можно ли пополнить государственный бюджет за счет приватизации.

Между тем, в проекте федерального бюджета на 2024 год заложены возможные поступления от приватизационной деятельности – около 1,2 трлн руб.

Предложение Костина, высказанное ранее в этом году, с воодушевлением встретил финансовый блок российского правительства и ЦБ.