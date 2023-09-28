28 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Казахстан будет следовать антироссийским санкциям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о том, будет ли его страна поддерживать антироссийские санкции.
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Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Токаев сообщил, что "Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму", пишет "Ъ".

Отметим, в прошлом году первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов сообщил, что страна не станет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза, введенных против России. Позже такую позицию страны подтвердил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В мае 2023 г. председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что власти страны не нарушают санкции западных государств в отношении РФ и не будут предпринимать какие-либо шаги для их обхода.

Теги: Касым-Жомарт Токаев, санкции, Россия


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