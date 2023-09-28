В Тюменской области продолжаются исследования гаффской болезни

В Тюменской области продолжаются исследования гаффской болезни, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В 2023 году запланированы работы по вылову рыбы из озер, расположенных в труднодоступных территориях Тобольского района, где ранее были зафиксированы случаи данного заболевания. На эти цели в бюджет Тобольского района поступит 448 000 рублей. Выловленная рыба будет исследована на наличие гаффской болезни.

Напомним, что в Тобольском районе в октябре 2019 г. местные жители уже подхватили редкое заболевание. Они были госпитализированы с диагнозом "гаффская болезнь". В больницу тогда поступили более 10 человек. Причиной болезни могло стать употребление рыбы, которую жертвы до этого поймали сами. Рыбу из озера Андреевского, расположенного вблизи деревни Ачиры, поставляли не только в города Тюменской области, но и в другие регионы – Югру и Челябинскую область. Было принято решение на год запретить ловить рыбу, плавающую в Андреевском.

В 2021 г. у рыбы, плавающей в Ишменевском озере, подтвердилась гаффская болезнь.

Гаффская болезнь – остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц. От человека к человеку не передается.