28 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области увеличили единовременные выплаты участникам СВО

В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера увеличили единовременные выплаты участникам СВО. Соответствующий законопроект был принят на заседании Законодательного собрания региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Важнейшей задачей на сегодня остается оказание всесторонней помощи нашим военнослужащим, мобилизованным, добровольцам – всем тем, кто находится на линии фронта. Челябинская область оказывает и будет оказывать всю необходимую помощь нашим воинам", - отмечал Алексей Текслер.

С 1 октября размер единовременной выплаты будет увеличен с 50 тыс. рублей до 75 тыс. рублей.

"По инициативе главы региона Алексея Текслера в Челябинской области установлены меры социальной поддержки в виде единовременных выплат участникам специальной военной операции и членам их семей. Законопроект предусматривает увеличение размера выплаты с 50 тысяч до 75 тысяч рублей ряду категорий граждан", – рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Единовременную выплату могут получить граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ, состоящие на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области или отобранные пунктом отбора на военную службу по контракту Челябинска, граждане, призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами Челябинской области и заключившие в период прохождения военной службы по призыву контракт с Минобороны, а также граждане, призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами иных субъектов Российской Федерации, заключившие в период прохождения военной службы по призыву контракт с Минобороны и проходящие военную службу в войсковых частях, дислоцирующихся на территории Челябинской области. При этом контракт с Минобороны должен быть заключен в период не ранее 21 сентября 2022 года и не позднее 31 декабря 2023 года.

Выплата предоставляется независимо от длительности контракта. За ее получением можно обратиться как в период прохождения военной службе, так и в течение двух лет со дня окончания контракта. Заявление на выплату могут подать военнослужащие, а также их супруги или при их отсутствии родители.

"Сегодня депутаты Законодательного собрания приняли законопроект, который увеличивает единовременную выплату участникам СВО с 50 до 75 тысяч рублей. Эта выплата предназначается парням, которые защищают нашу Родину, находятся в зоне специальной военной операции, призваны военными комиссариатами и в период прохождения военной службы по призыву заключили контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Изменения единогласно поддержали все депутаты областного парламента, они вступят в силу уже с 1 октября этого года. Это важная дополнительная мера поддержки нашим бойцам", – отметил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер.

Теги: СВО, военные, контрактники, Алексей Текслер,


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